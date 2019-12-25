Мошенники развели пенсионерку из Купчино на 800 тыс. рублей

Аферисты рассказали бабушке, что ее внучка попала в ДТП и нужно ее "отмазать".

Пожилая женщина из Фрунзенского района стала жертвой мошенников. Злоумышленники обманули пенсионерку в пятницу, 8 июля.

По информации Piter.tv, аферист позвонил жительнице Купчино, представился сотрудником полиции и рассказал, что ее внучка попала в ДТП. Мужчина напугал бабушку, сказав, что девушка оказалась виновницей аварии и теперь ей грозит срок. Затем обманщик пообещал помочь пенсионерке "закрыть дело", если та передаст ему 800 тыс. рублей.

Петербурженка поверила "следователю" и при встрече 82-летняя женщина передала ему деньги. Вечером пострадавшая узнала, что с внучкой все в порядке, ДТП не было. Тогда она поняла, что ее развели злоумышленники и обратилась в полицию.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

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