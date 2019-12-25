Мужчина обстрелял из окна детей на Ветеранов

Стрелка разыскивают, с места происшествия изъяли сигнально-шумовой пистолет.

В Красносельском районе Петербурга неизвестный из окна квартиры обстрелял находившихся на улице взрослых с детьми. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 29 июня в 22:15 поступило сообщение от 27-летнего петербуржца. Он рассказал, что неизвестный стрелял из окна квартиры на 7-ом этаже на проспекте Ветеранов. Он не менее двух раз выстрелили в сторону людей, среди которых были два маленьких ребенка.

Стрелка разыскивают, с места происшествия изъяли сигнально-шумовой пистолет.

Ранее в Купчино жених стрелял в подростков на своей свадьбе.

Фото: Piter.tv