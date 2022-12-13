Петербуржца будут судить за кражу более 150 тысяч рублей из пекарни

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд.

Мужчина обокрал пекарню в Адмиралтейском районе на 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба.

По версии следствия, обвиняемый ночью 10 февраля 2023 года, повредив дверь, незаконно проник в пекарню, расположенную на набережной Обводного канала, откуда похитил более 150 тысяч рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ленинский районный суд.

Также недавно в Петербурге был задержан тандем серийного "карманника" и скупщика краденного.

Видео: прокуратура Петербурга