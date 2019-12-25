Прокуратура Петербурга поддержала обвинение в отношении мужчины, похитившего два снегоболотохода

Петербургская прокуратура занимается делом мужчины, который с помощью поддельных документов похитил два снегоболотохода и автомобиль.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе 2021 года подсудимый получил от индивидуального предпринимателя в аренду два снегоболотохода с прицепами, общей стоимостью свыше 2,8 миллиона рублей. При оформлении договора аренды обвиняемый предъявил поддельный паспорт. После передачи техники мужчина похитил транспортные средства, не вернув их арендодателю. Таким же образом мужчина похитил иномарку в марте 2021 года за 4 миллиона рублей, которую потом перепродал за 1,6 миллионов.

В судебном заседании мужчина вину признал, выплатил потерпевшим по 15 тысяч рублей. Похищенное имущество возвращено собственникам.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга защищает права предпринимателей, предоставляющих медицинское оборудование.

Фото: Piter.TV

