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Мужчина напал с топором на полицию в Испании
Сегодня, 14:53
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lesjasap

Мужчина напал с топором на полицию в Испании

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В Гвадалахаре преступник пытался сбежать после того, как ударил орудием патрульную машину.

Мужчина напал с топором на полицию в Испании. Об этом сообщили местные журналисты из издания Guadalajara Diario, которое опубликовало кадры с места событий. В СМИ уточнили, что преступник атаковал патруль в городе Гвадалахара (Кастилия ла Манча). В настоящее время подозреваемый задержан.

Очевидцы нападения видели, как женщина выбежала из припаркованного на стоянке транспортного средства с криками. Она просила у людей помощи. В этот момент в автомобиле находился еще один человек - мужчина. На место инцидента прохожие вызвали правоохранительные органы.

После приезда полицейских мужчина вышел из машины и начал размахивать топором. Он несколько раз ударил орудием по служебному автомобилю. Оперативникам пришлось произвести несколько выстрелов в воздух. После этого преступник попытался сбежать.

В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек.

Фото: Pixabay.com

Теги: гвадалахара, испания, топор
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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