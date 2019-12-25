В Гвадалахаре преступник пытался сбежать после того, как ударил орудием патрульную машину.

Мужчина напал с топором на полицию в Испании. Об этом сообщили местные журналисты из издания Guadalajara Diario, которое опубликовало кадры с места событий. В СМИ уточнили, что преступник атаковал патруль в городе Гвадалахара (Кастилия ла Манча). В настоящее время подозреваемый задержан.

Очевидцы нападения видели, как женщина выбежала из припаркованного на стоянке транспортного средства с криками. Она просила у людей помощи. В этот момент в автомобиле находился еще один человек - мужчина. На место инцидента прохожие вызвали правоохранительные органы.

После приезда полицейских мужчина вышел из машины и начал размахивать топором. Он несколько раз ударил орудием по служебному автомобилю. Оперативникам пришлось произвести несколько выстрелов в воздух. После этого преступник попытался сбежать.

В Испании "отчаявшийся" мужчина сбил на автомобиле семь человек.

Фото: Pixabay.com