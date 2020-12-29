Мужчина напал на собутыльника с ножом на Васильевском острове

Нападавший преследовал жертву на улице после нанесения ранения.

Вечером пятницы, 8 января, на Васильевском острове к прохожему обратился за помощью раненый в живот мужчина. Он сообщил, что его ударил ножом 28-летний собутыльник родом из Беларуси. Об этом стало известно Piter.TV.

Ссора между знакомыми произошла во время распития спиртного. Нападавший некоторое время преследовал потерпевшего с орудием преступления в руках, но увидел незнакомого человека и поспешил скрыться. Сейчас раненый находится в больнице.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата.

Фото: Piter.TV