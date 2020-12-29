  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина напал на собутыльника с ножом на Васильевском острове
Сегодня, 13:08
137
lizapoluda

Мужчина напал на собутыльника с ножом на Васильевском острове

0 0

Нападавший преследовал жертву на улице после нанесения ранения.

Вечером пятницы, 8 января, на Васильевском острове к прохожему обратился за помощью раненый в живот мужчина. Он сообщил,  что его ударил ножом 28-летний собутыльник родом из Беларуси. Об этом стало известно Piter.TV.

Ссора между знакомыми произошла во время распития спиртного. Нападавший некоторое время преследовал потерпевшего с орудием преступления в руках, но увидел незнакомого человека и поспешил скрыться. Сейчас раненый находится в больнице.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве брата.

Фото: Piter.TV

 

Теги: криминал, ножевое ранение, санкт-петербург, собутыльники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии