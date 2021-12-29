  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина разбил фары и кабину у снегоуборочной техники на Владимирском проспекте
Сегодня, 17:12
28
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина разбил фары и кабину у снегоуборочной техники на Владимирском проспекте

0 0

Хулиган находился в нетрезвом состоянии.

Хулиган повредил снегоуборочную технику в центре Петербурга. Мужчину задержали в пятом часу утра 7-го февраля, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники отдела вневедомственной охраны получили сообщение о том, что неизвестный громит колесный погрузчик "Volvo L-20D-P". Машина занималась уборкой снега, но водитель на время отошел. Силовики оперативно прибыли на место.

Как выяснилось, хулиган разбил стекло кабины, фары, приборную панель и дополнительное оборудование спецтехники обрезком трубы. Его доставили в отделение полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург побил предыдущий рекорд по высоте снежного покрова. 

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: снегоуборочная техника, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии