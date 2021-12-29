Мужчина разбил фары и кабину у снегоуборочной техники на Владимирском проспекте

Хулиган находился в нетрезвом состоянии.

Хулиган повредил снегоуборочную технику в центре Петербурга. Мужчину задержали в пятом часу утра 7-го февраля, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны получили сообщение о том, что неизвестный громит колесный погрузчик "Volvo L-20D-P". Машина занималась уборкой снега, но водитель на время отошел. Силовики оперативно прибыли на место.

Как выяснилось, хулиган разбил стекло кабины, фары, приборную панель и дополнительное оборудование спецтехники обрезком трубы. Его доставили в отделение полиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург побил предыдущий рекорд по высоте снежного покрова.



Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО