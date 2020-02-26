Полуголый мужчина напал на пенсионеров на заправке в Петербурге

Из-за замечания молодой человек ударил пожилого мужчину, а затем напал на его жену.

На АЗС, расположенной на 24-й линии Васильевского острова, произошло нападение на пожилую пару: агрессию проявил полуголый мужчина. Об этом пишет "Фонтанка".

Предварительно сообщается, что на заправку приехал въехал автомобиль Lifan с группой молодых людей внутри. Там уже находился другой водитель (пожилой мужчина), который сделал замечание парню с голым торсом. На это напавший ответил ударами, а затем он напал и на жену обидчика, которая начала искать в сумке телефон.

По факту произошедшего проводится полицейская проверка.

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Фото: Piter.TV