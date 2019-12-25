Мужчина напал с ножом на покупателей магазина в Колпино

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 1 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что в помещении продуктового магазина "Пятерочка" на улице Ленина в Колпино мужчина нападает с ножом на покупателей и сотрудников. Об этом стало известно Piter.TV.

Оперативники задержали подозреваемого на этой же улице по "горячим следам": им оказался 46-летний житель Тамбовской области. Также приняты заявления от двух покупательниц магазина, по словам которых примерно в 15:00 неизвестный, демонстрируя нож, угрожал им физической расправой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти разыскивают мужчину, ограбившего пункт выдачи заказов в деревне Лупполово.

Фото: Piter.TV