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Мужчина находится в реанимации после конфликта с незнакомцем без зубов на Владимирском
Сегодня, 20:12
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nadezhda_sib

Мужчина находится в реанимации после конфликта с незнакомцем без зубов на Владимирском

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Неизвестный без некоторых передних зубов напал на мужчину с ножом вечером на Владимирском проспекте, пострадавшего госпитализировали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

С ножевым ранением 10-го октября мужчину 1974-го года рождения доставили в Мариинскую больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Инцидент между мужчинами произошел на Владимирском проспекте у дома №13/9.

Было установлено, что обидчиком является мужчина на вид 30-ти лет с бородой и без некоторых передних зубов. Был одет в черную куртку. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина решил спуститься с 5-го этажа по водосточной трубе в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, ножевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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