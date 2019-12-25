Мужчина находится в реанимации после конфликта с незнакомцем без зубов на Владимирском

Неизвестный без некоторых передних зубов напал на мужчину с ножом вечером на Владимирском проспекте, пострадавшего госпитализировали. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

С ножевым ранением 10-го октября мужчину 1974-го года рождения доставили в Мариинскую больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Инцидент между мужчинами произошел на Владимирском проспекте у дома №13/9.

Было установлено, что обидчиком является мужчина на вид 30-ти лет с бородой и без некоторых передних зубов. Был одет в черную куртку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина решил спуститься с 5-го этажа по водосточной трубе в Приморском районе.

Фото: Piter.TV