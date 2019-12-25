Мужчина решил спуститься с 5-го этажа по водосточной трубе в Приморском районе

Очевидец утверждает, что в районе 3-го этажа он сорвался вниз.

Мужчина упал с 3-го этажа, отказался от госпитализации и ушел в неизвестном направлении. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. Накануне о происшествии сообщил 20-летний студент.

Молодой человек рассказал о том, что 10-го октября около 19:30 ждал такси у дома №39 по Сердобольской улице, когда увидел, что из окна на 5-м этаже выбирается мужчина. Он зацепился за водосточную трубу и попытался спуститься по ней. Ему это удалось, но только до третьего этажа. После этого мужчина не удержался и упал вниз. По словам очевидца, он находился в сознании и в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, после чего он отказался от госпитализации и ушел в неизвестном направлении.

Правоохранители опросили жильца коммунальной квартиры, из которой мог вылезти упавший гражданин. По словам местного жителя, у них в квартире посторонних мужчин не было. Телефонограмм из медучреждений на данный момент не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге студент на каршеринговом авто врезался в дерево и погиб.

Фото: pixabay.com