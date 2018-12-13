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Неизвестный развращал школьницу на Красносельском шоссе
Сегодня, 11:36
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Rybka123

Неизвестный развращал школьницу на Красносельском шоссе

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петербурга ищет насильника, напавшего на школьницу в Пушкинском районе. Об это Piter. TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

Как стало известно, 27 мая в отдел полиции с заявлением обратилась мама пострадавшей. Она рассказала сотрудникам, что её 14-летнюю дочь на Красносельском шоссе подкараулил неизвестный и предложил заняться сексом. По её словам преступник был одет в теплую одежду и передвигался на велосипеде. 

По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы писали про инцидент в Колледже технологии, моделирования и управления, где неизвестный изнасиловал 16-летнюю студентку в туалете. 

Фото: Piter. TV

Теги: изнасилование, красносельское шоссе, пушкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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