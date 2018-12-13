Неизвестный изнасиловал 16-летнюю студентку в туалете колледжа

По факту происшествия проводится проверка. Преступника ищут.

В Московском районе неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера над 16-летней студенткой одного из петербургских колледжей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, 26 мая в отдел полиции на Варшавской улице пришла 46-летняя мать пострадавшей. Она рассказал сотрудникам, что 16 мая вечером в туалете Колледжа технологии, моделирования и управления на Цветочной улице неизвестный совершил в отношении ее дочери насильственные действия сексуального характера.

По факту происшествия проводится проверка. Преступника ищут.

Ранее мы писали о жителе Петербурга, который выпрыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от вымогателей.

Фото: открытые источники