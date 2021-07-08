Видео: мужчина на мини-сигвее катил коляску по проезжей части в Петербурге

Комментаторы в социальных сетях пришли в ярость от увиденного.

Петербуржцы засняли "новаторский" способ катить детскую коляску без особых усилий. Видео из центра Петербурга они опубликовали в "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мужчина катит коляску, а сам при этом едет на мини-сигвее, причем не по тротуару, а проезжей части. Утверждать, что в коляске был ребенок, все же нельзя, так как его не видно. Один из очевидцев сказал о том, что видео обязательно должна увидеть жена гражданина.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что кикшеринговые компании представили кодекс вождения электросамокатов.

Видео: VK / Неизданное ДТП и ЧП | Санкт-Петербург