Мужчина на Чкаловском порезал ножом соседей по коммуналке и замахнулся на полицейского

В Петроградском районе Петербурга мужчина изрезал соседей по коммунальной квартире и напал на полицейского во время задержания. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 мая во время застолья в коммуналке на Чкаловском проспекте. Между знакомыми произошла ссора, 41-летний мужчина достал нож и ударил в грудь женщину и ее приятеля. Обоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Мужчину нашли по горячим следам, во время задержания он угрожал ножом. Старший сержант написал заявление по факту нападения мужчины.

Недавно в Металлострое мужчина после ДТП угрожал женщине ножом.

Фото: Piter.tv