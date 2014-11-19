В Металлострое мужчина после ДТП угрожал женщине ножом

Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

В минувшую субботу, 1 мая, в Металлострое произошел конфликт по причине ДТП, который едва не закончился поножовщиной. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром возле дома №1/25 по Полевой улице в поселке Металлострой. Там произошла авария, 32-летняя участница ДТП пыталась связаться с ГИБДД, однако столкнулась с сопротивлением 42-летнего автомобилиста.

Мужчина вытащил нож и угрожал убийством. Прибывший на место наряд ОГИБДД задержал мужчину и доставил в полицию для разбирательства. Выяснилось, что он ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.tv писал, что в ДТП на Краснопутиловской перевернулся автомобиль с беременной женщиной. Авария попала на камеры наблюдения.

Фото: Piter.tv

