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В Металлострое мужчина после ДТП угрожал женщине ножом
Сегодня, 19:26
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kraratau27

В Металлострое мужчина после ДТП угрожал женщине ножом

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Выяснилось, что мужчина ранее был судим.

В минувшую субботу, 1 мая, в Металлострое произошел конфликт по причине ДТП, который едва не закончился поножовщиной. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел утром возле дома №1/25 по Полевой улице в поселке Металлострой. Там произошла авария, 32-летняя участница ДТП пыталась связаться с ГИБДД, однако столкнулась с сопротивлением 42-летнего автомобилиста. 

Мужчина вытащил нож и угрожал убийством. Прибывший на место наряд ОГИБДД задержал мужчину и доставил в полицию для разбирательства. Выяснилось, что он ранее был судим. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.tv писал, что в ДТП на Краснопутиловской перевернулся автомобиль с беременной женщиной. Авария попала на камеры наблюдения.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: дтп, металлострой, нож
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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