Мужчина, которого ударил знакомый ножом в Кронштадте, сам вызвал "скорую"

Во вторник вечером в службу спасения "112" позвонил мужчина и сообщил, что в одной из парадных Кронштадта знакомый ударил его ножом. Об этом стало известно Piter.tv.
Прибывшие на место медики обнаружили на лестничной площадке первого этажа мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Через час полицейские "по горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления в своей квартире задержали мужчину, который, во время обоюдной драки, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударил пострадавшего.
Медики зафиксировали приникающую колото-резанное ранение брюшной стенки, резаную пару пальца правой кисти. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по статье об "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью" с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
Петербурженку, ударившую сожителя ножом в целях самообороны, задержали.
Фото: Piter.tv
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