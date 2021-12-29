Мужчина, которого ударил знакомый ножом в Кронштадте, сам вызвал "скорую"

"По горячим следам" подозреваемого в преступлении задержали. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник вечером в службу спасения "112" позвонил мужчина и сообщил, что в одной из парадных Кронштадта знакомый ударил его ножом. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывшие на место медики обнаружили на лестничной площадке первого этажа мужчину с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Через час полицейские "по горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления в своей квартире задержали мужчину, который, во время обоюдной драки, возникшей на почве неприязненных отношений, ножом ударил пострадавшего.

Медики зафиксировали приникающую колото-резанное ранение брюшной стенки, резаную пару пальца правой кисти. Мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье об "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью" с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Петербурженку, ударившую сожителя ножом в целях самообороны, задержали.

Фото: Piter.tv