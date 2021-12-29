Петербурженку, ударившую сожителя ножом в целях самообороны, задержали

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения. Подозреваемая находится в специальное помещение для задержанных лиц.

Накануне утром 40-летняя неработающая петербурженка позвонила в службу спасения "112" и сообщила, что в целях самообороны ударила ножом в ногу сожителя, который избил ее. Об этом стало известно Piter.tv.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что между сожителями возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в результате чего петербурженка ударила мужчину ножом.

Женщину задержали и доставили в отдел полиции, составив на нее административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Пострадавшего от ножевого ранения мужчину с колото-резанной раной левого бедра, кровотечением, в тяжелом состоянии госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Известно, что задержанная была осуждена по статье за наркотики в 2011, 2014 и 2016 году.

Осужденного за хранение наркотиков в крупном размере петербуржца избили до полусмерти.

Фото: Piter.tv