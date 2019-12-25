Мужчина, который нашел труп товарища на крыльце, оказался под подозрением

Ранее он заявлял, что не причастен к жестокому убийству.

Во вторник, 20 апреля, в садоводстве имени Карла Либкнехта у Каменки был задержан 51-летний мужчина. Ранее он заявлял, что обнаружил труп знакомого на своем крыльце после ночного застолья, но сотрудники полиции заподозрили в убийстве самого хозяина дома. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленобласти.

По версии следствия, житель Мурино приезжал к своему приятелю 19 апреля, чтобы отдохнуть несколько дней за распитием алкоголя. Произошла пьяная ссора, во время которой убитому были нанесены ножевые удары в грудь и лицо. Затем мужчина добил собутыльника ломом-гвоздодером.

Изначально с заявлением в полицию обратился сам подозреваемый: по его словам, ночью он отправился спать, а наутро обнаружил труп приятеля с пробитой головой на собственном крыльце.

Сейчас подозреваемого изолировали на двое суток. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения.

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