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Мужчина с коляской гулял по подтаявшему льду Малой Невы

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Он благополучно добрался до берега.

Мужчина с коляской прогуливался по льду на Малой Неве у набережной Макарова 19 марта. Спасатели выгнали "отца года" на сушу, сообщил "Мегаполис".

Неизвестно, был ли кто-то в коляске, или мужчина использовал "детский транспорт" для перевозки вещей. Петербуржца сопровождали спасатели на судне с воздушной подушкой. Они дождались, когда он выйдет на берег.

Выход на лед акваторий Петербурга с 15 марта запрещен. Днем в городе "плюсовая" температура воздуха. Начальник Центра ГИМС МЧС РФ по Петербургу попросил рыбаков не выходить на лед и покупать корюшку. 

Видео: Мегаполис

Теги: выход на лед, коляска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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