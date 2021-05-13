На улице Крыленко мужчина заставлял ходить собаку на двух лапах и бил ее другой собакой

Мужчина издевался над собаками во дворе жилого комплекса на улице Крыленко. Его действия на видео засняла одна из очевидцев произошедшего.
Петербуржец заставлял крупную собаку вставать на задние лапы, а затем бил ее другой собакой, которую держал за шкирку. Все это происходило на глазах у прохожих. После этого живодер взял обоих собак на руки.
Действия жителя Невского района возмутили пользователей. Как оказалось, его периодически видят во дворе с животными, но пока никто ничего не предпринял.
Ранее Piter.TV рассказал о том, зачем в Петербурге хотят ограничить количество животных в квартире, и как бороться с этим сейчас.
Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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