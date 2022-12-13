Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отдел полиции.

Мужчина избил даму в одном из кафе Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. По предварительной информации, 28-летний мужчина оскорблял нецензурной бранью 36-летнюю жительницу после того, как так ответила ему отказом на попытки ухаживать за ней. Затем он нанес ей несколько ударов.

В инцидент вмешался персонал заведения. Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщали, что в московском метро "заяц" напал на женщину в вагоне.

Видео: Telegram / Полиция Севастополя