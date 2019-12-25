Мужчина из Тихвина предупредил о ложном "взрыве" на вокзале

По факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

В субботу, 23 октября, стало известно, что мужчина из Тихвина стал фигурантом уголовного дела из-за ложного сообщения о взрыве на вокзале. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Так, 20 октября, в полицию позвонил неизвестный и рассказал, что в Северную столицу едут двое мужчин с большими сумками. Они готовятся взорвать железнодорожный вокзал.

Полицейские выяснили по геопозиции, что мужчина звонил из Тихвина. Позже правоохранители задержали безработного 47-летнего мужчину. По факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело.

Ранее следком начал проверку сообщений СМИ об условиях жизни матери инвалида в Ленобласти. Согласно прежварительной информации, женщина со своими тремя детьми и мамой была вынуждена переехать на дачу в деревне Кайвакса из аварийной квартиры.

Фото: Piter.tv