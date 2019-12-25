Жительница Ленобласти и ее подельник инсценировали кражу авто, чтобы получить 600 тысяч рублей

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней уроженки Ленинградской области и 41-летнего местного жителя. Они обвиняются по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159.5 УК РФ (попытка мошенничества в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в июне 2019 года фигуранты уголовного дела, договорившись и определив роли каждого, инсценировали кражу автомобиля, принадлежащего обвиняемой.
Чтобы получить страховое возмещение, женщина передала ключи и документы от автомобиля подельнику, а потом обратилась в полицию с заявлением о хищении автомобиля, а также в страховую компанию за выплатой возмещения.
В ходе расследования уголовного дела по факту кражи автомобиля установлена причастность обвиняемых к его хищению, автомобиль обнаружен в Ленинградской области.
Таким образом фигуранты уголовного дела совершили покушение на хищение денежных средств страховой организации на сумму более 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.
Ранее сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за украденную собаку и избиение прохожего.
Фото: Piter.TV
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