Жительница Ленобласти и ее подельник инсценировали кражу авто, чтобы получить 600 тысяч рублей

Мужчина и женщина инсценировали кражу иномарки ради страховой выплаты.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней уроженки Ленинградской области и 41-летнего местного жителя. Они обвиняются по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159.5 УК РФ (попытка мошенничества в сфере страхования группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне 2019 года фигуранты уголовного дела, договорившись и определив роли каждого, инсценировали кражу автомобиля, принадлежащего обвиняемой.

Чтобы получить страховое возмещение, женщина передала ключи и документы от автомобиля подельнику, а потом обратилась в полицию с заявлением о хищении автомобиля, а также в страховую компанию за выплатой возмещения.

В ходе расследования уголовного дела по факту кражи автомобиля установлена причастность обвиняемых к его хищению, автомобиль обнаружен в Ленинградской области.

Таким образом фигуранты уголовного дела совершили покушение на хищение денежных средств страховой организации на сумму более 600 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.

Ранее сообщалось, что петербуржец предстанет перед судом за украденную собаку и избиение прохожего.

Фото: Piter.TV