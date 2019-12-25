Петербуржец предстанет перед судом за украденную собаку и избиение прохожего

Мужчина украл собаку и избил прохожего.

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего уроженца Новгородской области. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.



По данным ведомства, в августе обвиняемый в состоянии сильного алкогольного опьянения возле магазина на Бухарестской, похитил собаку по кличке "Рич", которая была привязана к перилам на крыльце.

Обвиняемый рассказал, что сначала хотел забрать собаку себе, кормил ее сухим кормом, но потом оставил на улице. Он сел рядом за кустами и стал ждать, пока собаку кто-нибудь заберет. Добродушные прохожие забрали собаку и нашли ее хозяина.

В этот же день там же он избил мужчину, который не пускал его в парадную, нанеся ему не менее 35 ударов по различным частям тела.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти девочку за губу укусила собака друзей.

Фото: pxhere