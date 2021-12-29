Мужчина грозился взорвать суд в Ленобласти из-за отказать выдавать ему копию судебного дела

В ходе обследования опасных предметов не нашли.

Мужчина грозился пожечь и взорвать здание суда, так как ему не выдают копию судебного дела. Взрывчатых веществ и взрывных устройств в ходе обследования здания Всеволожского городского суда не обнаружили, узнал Piter.tv.

Хулиган позвонил утром 17-го февраля на номер "112" и назвал свое ФИО. Полиция установила личность предполагаемого злоумышленника. Мужчине 52 года. В 2007 году он был направлен судом на принудительное лечение в психиатрический стационар. Сейчас под административным надзором не состоит.

Отметим, что накануне сообщение об угрозе взрыва получили и многие районные суды Петербурга.

Фото: Piter.tv