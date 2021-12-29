Суды Петербурга снова получили письма с угрозой взрыва

Лжеминер назвал также школы, сады, Пулково, мосты, вокзалы и многое другое.

В четверг, 17 февраля, десять судов Петербурга в очередной раз получили анонимные письма с угрозой взрыва. В письме автор указал сотни целей с упором на детсады и школы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Письмо от "лжеминера" получили Приморский, Смольнинский, Кронштадтский, Петродворцовый, Василеостровский, Невский, Октябрьский, Петроградский, Красногвардейский, Колпинский районные суды. В тексте автор заявил, что его подставили, поделился обидой на Бедерова и перечислил другие цели, среди которых сотни детсадов, школ, Смольный, взлетная полоса Пулково, четыре линии метро, больницы, вокзалы, магазины.

Предполагается, что указанный Бедеров – основатель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров, которая обеспечивает экономическую безопасность бизнеса и расследует преступления против субъектов бизнеса.

Фото: Piter.tv