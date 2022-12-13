Неизвестный домогался до двух девочек в петербургском офисе, закапав им неизвестное вещество в нос

Пострадавшие были госпитализированы из-за токсического действия капель. Подозреваемый задержан.

В субботу, 25 февраля, отделение полиции приняло заявление от 44-летнего петербуржца, который сообщил, что утром 24 февраля его 10-летняя дочь подверглась насильственным действиям сексуального характера в помещении офиса на Гельсинфорской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Девочка и её 11-летняя подруга были госпитализированы в состоянии средней тяжести с диагнозом "токсическое действие неуточненных веществ". По словам несовершеннолетних, пристававший к ним мужчина закапал им неизвестное вещество в нос.

В совершении преступления подозревается ранее судимый 24-летний петербуржец. На него составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали мужчину, который изнасиловал школьницу в подъезде на Светлановском проспекте.

Фото: Piter.TV