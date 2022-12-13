Полицейские задержали мужчину, который изнасиловал школьницу в подъезде на Светлановском проспекте

В полицию обратилась мать пострадавшей. Она написала заявление, в котором попросила найти преступника.

В Калининском районе 23 февраля мужчина схватил школьницу в подъезде жилого дома и совершил в отношении девочки действия сексуального характера. Накануне, 24 февраля, злоумышленника задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в парадной дома на Светлановском проспекте. Извращенец зашел за ребенком в дом и причинил вред своей жертве.

В полицию обратилась мать пострадавшей. Она написала заявление, в котором попросила найти преступника. Оперативники завели уголовное дело.

Вечером в пятницу они поймали подозреваемого на Выборгском шоссе у дома № 31. Известно, что у злоумышленника есть несколько судимостей.

Ранее на Piter.tv: в Московском районе извращенец изнасиловал школьницу в квартире.

Фото: Piter.tv