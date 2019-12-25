Муж избил жену во время пьяной ссоры в квартире на Суздальском

Женщину доставили в больницу с разрывом селезенки и закрытой травмой живота.

В четверг, 25 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Елизаветинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 37-летней женщины, которую избил муж. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт между супругами произошел вечером 24 марта в квартире дома №8/1 на Суздальском проспекте. Во время совместного распития спиртных напитков 35-летний мужчина ногами и руками избил свою жену.

Пострадавшую увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее диагностировали разрыв селезенки и закрытую травму живота. Данные телесные повреждения классифицируются как тяжкий вред здоровью.

Мужчину задержали и поместили в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы писали, что молодой человек попал в больницу после драки в кафе на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV