Молодой человек попал в больницу после драки в кафе на Васильевском острове

Парень получил тяжелые травмы головы и колото-резаные раны.

В среду, 24 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. По словам медиков, к ним привезли молодого человека 2000 года рождения с множественными травмами головы и колото-резаными ранами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка опросили отца пострадавшего. Мужчина рассказал, что утром 23 марта ему позвонил сын и сообщил, что у него болит голова. По словам молодого человека, в ночь на 22 марта он подрался в кафе рядом с метро "Василеостровская". С кем именно, неизвестно. В момент происшествия отец пострадавшего был в отъезде.

Парня госпитализировали в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы и груди, проникающей колото-резаной раной левой гемисферы с повреждением височной доли, переломом височной доли, колото-резаной раной грудной клетки и лопаточной области.

На фасаде дома, рядом с которым произошла драка, установлена видеокамера. Видеозапись была изъята. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее мы писали, что в Ленобласти задержали мигрантов, которые убили и сбросили в канаву земляка.

Фото: Piter.TV