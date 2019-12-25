Музею обороны и блокады Ленинграда передали фрагмент "кабеля жизни"

Кабель, проходящий по дну Ладоги, вернул в блокадный Ленинград электричество.

Компания "Россети" передала Музею обороны и блокады Ленинграда фрагмент блокадного "Кабеля жизни" в преддверии Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

В период блокады город остался без электричества. В марте 1942-го года власти приняли решение проложить в самом узком месте Ладожского озера бронированный кабель для передачи электроэнергии с Волховской ГЭС. Более 100 км кабеля было изготовлено за 11 дней на заводе "Севкабель". После этого за 48 дней кабель проложили по дну Ладоги. Первый ток дали 23 сентября 1942-го года. Подводная линия просуществовала до 15 мая 1944-го года.

В церемонии передачи приняли участие директор Музея Елена Лезик, жители блокадного Ленинграда, ветераны энергетики, председатель Правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин, губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Музей обороны и блокады Ленинграда планирует открыть два новых филиала в 2022 году.

Фото: gov.spb.ru