Музей железных дорог России в Петербурге закрывается на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе музея.
В соответствии с постановлением правительства №1027 от 02 декабря 2020 года, запрещающим доступ посетителей в организации культуры с целью сокращения риска заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) со следующего вторника, 29 декабря, по 10 января 2021 года ограничивается.
28 декабря Музей работает с 10:00 до 15:00 (вход посетителей заканчивается в 14:00).
Ранее мы писали, что большая горка начнет работу в Никольских рядах со среды.
Фото: vk.com/rzd_museum
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