Музей откроет свои двери после 10 января.

Музей железных дорог России в Петербурге закрывается на новогодние праздники, сообщили в пресс-службе музея.

В соответствии с постановлением правительства №1027 от 02 декабря 2020 года, запрещающим доступ посетителей в организации культуры с целью сокращения риска заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) со следующего вторника, 29 декабря, по 10 января 2021 года ограничивается.

28 декабря Музей работает с 10:00 до 15:00 (вход посетителей заканчивается в 14:00).

Ранее мы писали, что большая горка начнет работу в Никольских рядах со среды.

Фото: vk.com/rzd_museum