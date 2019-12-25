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Большая горка начнет работу в Никольских рядах со среды
Сегодня, 19:21
26
smirenny

Большая горка начнет работу в Никольских рядах со среды

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В выходные дни горка будет работать с 12 часов дня.

В среду, 23 декабря, начинает работу зимний двор в Никольских рядах, об этом сообщили на официальной странице общественного пространства в соцсети. 

Посетители смогут прокатиться с Никольской горки, сделать живописные фото со Смотровой башни, а также попробовать традиционные европейские угощения и выбрать подарки на рождественском маркете. Отмечается, что первые сто билетов будут проданы по специальной цене.

Пространство будет работать со вторника по пятницу с 16 до 22 часов вечера, а в выходные – с 12 до 22.

Ранее мы писали, что в  центре Петербурга появилась гигантская горка для катания на ватрушках.

Фото: instagram.com/nikolskiye/

Теги: горка в никольских рядах, никольские ряды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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