Большая горка начнет работу в Никольских рядах со среды

В среду, 23 декабря, начинает работу зимний двор в Никольских рядах, об этом сообщили на официальной странице общественного пространства в соцсети.
Посетители смогут прокатиться с Никольской горки, сделать живописные фото со Смотровой башни, а также попробовать традиционные европейские угощения и выбрать подарки на рождественском маркете. Отмечается, что первые сто билетов будут проданы по специальной цене.
Пространство будет работать со вторника по пятницу с 16 до 22 часов вечера, а в выходные – с 12 до 22.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга появилась гигантская горка для катания на ватрушках.
Фото: instagram.com/nikolskiye/
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