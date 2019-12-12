В центре Петербурга появилась гигантская горка для катания на ватрушках

Специальное покрытие обеспечит скольжение при любой погоде.

В центре Петербурга появилась огромная ледяная горка для катания на ватрушках. О завершении строительства рассказали "Никольские ряды", на территории которых находится сооружение.

Строительство объекта заняло 160 часов. Для возведения горки понадобились 2,5 тысячи деревянных брусьев и досок, а также 20 тонн железа для основы несущей конструкции. Также специалисты использовали 9,8 тысяч ячеек всесезонного покрытия катательного желоба и установили бугельный подъемник, который может одновременно поднять наверх 25 ватрушек со скоростью до 1,8 метров в секунду.

Благодаря специальному покрытию, которое обеспечивает скольжение, кататься на горке можно будет в любую погоду. Точная дата открытия не называется. На территории "Никольского двора" будет организована интервальная система посещения, которая позволит избегать очередей.

Ранее мы писали, что 30 общественных пространств и более 200 дворов благоустроили в Петербурге за год.

Фото: ВКонтакте / Никольские ряды