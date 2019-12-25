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Выставочный центр музея военно-морской славы подключили к системе водоснабжения
Сегодня, 10:46
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Выставочный центр музея военно-морской славы подключили к системе водоснабжения

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Специалистами было проложено свыше 1600 м водопроводных и 825 м канализационных сетей.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подключили сетям водоснабжения и водоотведения конгрессно-выставочный центр Музея военно-морской славы в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Всего было проложено 1600 м водопроводных и 825 м канализационных труб. Один из участков был смонтирован в береговой части Финского залива: его протяжённость составила 200 м. С помощью спецтехники удалось расчистить дно от ила и постелисть слой песка под трубопровод.

Работы вполняли в ускоренном режиме. Их удалос закончить менее, чем за 2 месяца.

Ранее мы сообщили о том, что в Кронштадте несовершеннолетние забросали снегом Вечный огонь.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

Теги: санкт-петербург, система водоснабжения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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