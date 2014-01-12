Несовершеннолетние разыскиваются.

В Кронштадте несовершеннолетние забросали снегом Вечный огонь. Об этом стало известно Piter.tv.

Около пяти часов вечера 14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на Якорной площади перестал гореть Вечный огонь. В 18:20 горение было возобновлено.

При просмотре камер видеонаблюдения установлено, что в 16:50 к памятнику подошли двое несовершеннолетних, которые забросали снегом Вечный огонь, в результате чего он потух. Несовершеннолетние разыскиваются.

Фото: Piter.tv