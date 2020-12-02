Музей воды на Шпалерной проведет для школьников новогоднее представление

В Музее воды на Шпалерной 6 и 7 января пройдет новогоднее представление "Магия воды". На праздник приглашают юных зрителей и их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Гостей ждёт увлекательное путешествие в мир русских сказок, весёлые задания, праздничный хоровод у ёлочки и, конечно, появление Деда Мороза и Снегурочки.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Праздник начнется в 15:00. Вход на шоу свободный.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге открыли виртуальный музей Корнея Чуковского.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все