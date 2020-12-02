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Музей воды на Шпалерной проведет для школьников новогоднее представление
Сегодня, 9:23
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Музей воды на Шпалерной проведет для школьников новогоднее представление

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Посетить шоу можно 5 и 6 января.

В Музее воды на Шпалерной 6 и 7 января пройдет новогоднее представление "Магия воды". На праздник приглашают юных зрителей и их родителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Гостей ждёт увлекательное путешествие в мир русских сказок, весёлые задания, праздничный хоровод у ёлочки и, конечно, появление Деда Мороза и Снегурочки.

Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Праздник начнется в 15:00. Вход на шоу свободный.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге открыли виртуальный музей Корнея Чуковского.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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