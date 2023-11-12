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В Петербурге в новогодние праздники пройдут гастроли Большого Московского цирка
Сегодня, 10:03
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В Петербурге в новогодние праздники пройдут гастроли Большого Московского цирка

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Артисты представят премьеру шоу "Стойкий оловянный солдатик" в КСК "Арена" с 29 декабря по 8 января 2025 года.

В период новогодних праздников в Петербурге пройдут гастроли Большого Московского цирка. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 24 декабря. 

Артисты представят премьеру шоу "Стойкий оловянный солдатик" в КСК "Арена" с 29 декабря по 8 января 2025 года. Профессионалы покажут трюки на воздушных полотнах без страховки на высоте 14 метров, корд-де-парель и партерный полет. 

В спектакле поучаствуют акробаты-вольтижеры, акробаты на дорожке, акробаты на качелях и подкидных досках, эквилибристы, гимнасты на ремнях, а также дрессировщики. 

Ранее на Piter.TV: в новогодние каникулы в Петербург приедут более 1,2 млн туристов. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online (Елена Бледных) 

Теги: новогоднее шоу, цирк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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