В Петербурге открыли виртуальный музей Корнея Чуковского

Проект был поддержан Президентским Фондом культурных инициатив к 140-летнему юбилею известного писателя.

В среду, 28 декабря в пресс-центре "Аргументы и Факты-Петербург" состоялась презентация "Виртуального музея К.И.Чуковского". Об этом сообщило издание Spb.aif.ru.

Создание музея в 140-летию со дня рождения писателя поддержал Президентский Фонд культурных инициатив. Жюри выбрало концепцию Виртуального музея и предоставило соответствующий грант. Над проектом трудились художники, программисты: благодаря их усилиям, музей доступен на ПК и любом другом портативном устройстве абсолютно в любое время.

Несмотря на то, что Корней Чуковский родился в Санкт-Петербурге, и многие вехи его жизни связаны с нашим городом, здесь до сих пор нет музея, посвящённого творчеству писателя. Нам показалось интересным виртуально "возродить" его знаменитую дачу в Репино и заселить ее героями сказок Чуковского, "пригласить" в гости его близких друзей, рассказать об увлечениях и семье писателя". Алина Клименко, главный редактор "АиФ-Петербург"

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Фото: АиФ-Петербург