Посетительницы Елизаветы смогут бесплатно сходить в Екатерининский дворец в четверг

В ближайший четверг дворец будет открыт с 10:00 до 18:00. При этом касса будет работать до 16:45.

В четверг, 29 декабря, посетительницы Елизаветы смогут бесплатно зайти в Екатерининский дворец в Пушкине. Об этом 26 декабря написали на сайте дворца.

Так, музей решил сделать подарок посетительницам Елизаветам в честь дня рождения императрицы Елизаветы Петровны. Отметим, "чтобы воспользоваться "именной преференцией", в кассе музея нужно показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец"

В ближайший четверг дворец будет открыт с 10:00 до 18:00. При этом касса будет работать до 16:45.

Ранее стало известно, как будут работать парки Петергофа в новогодние праздники. 31 декабря и 1 января парки работают в обычном режиме. А вот музеи будут закрыты. Со 2 по 8 января парки и музеи комплекса работают по зимнему расписанию.

Фото: Piter.tv

