Музей в Соляном переулке Петербурга станет главным центром памяти о Блокаде в СНГ

Смольный хочет сплотить музейные сообщества бывших государств СНГ.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке станет главным центром Блокады в СНГ. Организация станет местом взаимодействия музейных сообществ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Инициатива предложена на Межпарламентской ассамблее СНГ. Петербургские чиновники заявили о необходимости обновить и расширить экспозиционные пространства музеев. Город на Неве готов посодействовать в в обмене экспонатами между такими учреждениями.

В Правительстве города отметили, что восемь бывших государств СНГ принимали у себя ленинградцев во время и после военных действий. В странах до сих пор живут дети и внуки этих людей, а также музей, организованные нашими соотечественниками.

В Музейном сообществе готовы заняться инвентаризацией музеев блокады.

Ранее Piter.tv писал о том, что Музей обороны и блокады Ленинграда останется в Соляном переулке.

Фото: PIter.tv