Музей-усадьба Щербова в Гатчине закрылась до 2025 года

Из музея временно вывезут более 13 тысяч экспонатов.

Усадьба художника Павла Щербова в Гатчине закрывается на длительную реставрацию. Из музея временно вывезут более 13 тысяч экспонатов. Усадьба закрылась накануне, в Международный день музеев. По данным правительства Ленобласти, реставрационные работы продолжатся до 2025 года.

За три года в здании обновят цвет фасада и внутренних стен, обустроят прилегающую территорию, укрепят черепицу, прочистят камины, отреставрируют деревянные элементы дома и обустроят фотозону в самой усадьбе. Еще год потребуется на создание новой экспозиции. Коллекция музея будет храниться в Доме культуры в деревне Батово.

Павел Щербов – первый карикатурист, чьи журнальные рисунки выставлялись на художественных выставках.

"Ночь в музее" охватит более 100 мероприятий по всей Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Музей-усадьба П.Е. Щербова