Музей-усадьба Набокова в Рождествено закроется на реставрацию

Средства на работы выделят из федерального бюджета.

Музей-усадьбу Рождествено на Музейной улице в Гатчинском районе Ленинградской области планируют отреставрировать.

Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Известно, что сам проект уже разработан, в скором времени его отправят на государственную экспертизу.

На работы будет выделено 168 миллионов рублей из федерального бюджета и 72 миллиона рублей из бюджета Ленинградской области.

На время реставрации все коллекции усадьбы-музея будут отправлены во временное место хранения.

Также музей получит 300 коробок с вещами, принадлежавшими Владимиру Набокову. Они сейчас находятся в Швейцарии у его родственников.

Напомним, что усадьба, в которой теперь находится музей, построена в конце 19 века. Семья Набоковых купила его за год до революции. В 1995 году здание обгорело в результате пожара. Только в 2002 году музей открыл свои двери после ремонта.

Ранее мы сообщили, что КГИОП призвал срочно провести противоаварийные работы на даче Фаберже.

Фото: Музей-усадьба "Рождествено" / ВКонтакте