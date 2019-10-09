Музей-усадьба Набокова в Рождествено закроется на реставрацию

Музей-усадьбу Рождествено на Музейной улице в Гатчинском районе Ленинградской области планируют отреставрировать.
Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Известно, что сам проект уже разработан, в скором времени его отправят на государственную экспертизу.
На работы будет выделено 168 миллионов рублей из федерального бюджета и 72 миллиона рублей из бюджета Ленинградской области.
На время реставрации все коллекции усадьбы-музея будут отправлены во временное место хранения.
Также музей получит 300 коробок с вещами, принадлежавшими Владимиру Набокову. Они сейчас находятся в Швейцарии у его родственников.
Напомним, что усадьба, в которой теперь находится музей, построена в конце 19 века. Семья Набоковых купила его за год до революции. В 1995 году здание обгорело в результате пожара. Только в 2002 году музей открыл свои двери после ремонта.
Ранее мы сообщили, что КГИОП призвал срочно провести противоаварийные работы на даче Фаберже.
Фото: Музей-усадьба "Рождествено" / ВКонтакте
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