"Музей советской эпохи" вновь распахнёт свои двери

"Музей советской эпохи" откроется уже 15 февраля на Литейном, 20. Теперь экспозиция стала гораздо шире, она занимает 5 залов.
Переезд изменит формат музея: он станет подразделением Дома офицеров.
В планах руководства музея организация выездных экспозиций в школы, а также создание общественных и ветеранских союзов.
Напомним, что до декабря прошлого года в музее было 15 000 экспонатов. Деньги на спасение частного музея собирали жители Петербурга.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.
Фото: ВКонтакте
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