"Музей советской эпохи" вновь распахнёт свои двери

Он был закрыт в декабре прошлого года из-за нехватки финансирования.

"Музей советской эпохи" откроется уже 15 февраля на Литейном, 20. Теперь экспозиция стала гораздо шире, она занимает 5 залов.

Переезд изменит формат музея: он станет подразделением Дома офицеров.

В планах руководства музея организация выездных экспозиций в школы, а также создание общественных и ветеранских союзов.

Напомним, что до декабря прошлого года в музее было 15 000 экспонатов. Деньги на спасение частного музея собирали жители Петербурга.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото: ВКонтакте