Музей истории Петербурга отказался от здания Конюшенного ведомства

Комитет по культуре поддержал данное решение.

В среду, 23 декабря, комитет по культуре поддержал отказ Музея истории Петербурга от Конюшенного ведомства. С 2021 года здание перейдет в ведение ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса".

Две недели назад депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов также получил ответ из комитета по инвестициям: ород находится в поиске концессионеров для дальнейшего коммерческого использования ведомства. Отмечается, что специальную группу, которая занималась проблемой сохранения здания на Конюшенной площади, распустили полгода назад. Кроме того, функциональное состояние здания, его потенциальную аварийность не исследовали должным образом.

Ранее мы писали, что дом Змигродского в Сестрорецке будет отреставрирован по программе "Рубль за метр".

Фото: kudago.com