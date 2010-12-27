Власти и инвесторы не могут договориться о реставрации Конюшенного ведомства

Специалисты предлагают изменить подходы к сохранению и восстановлению исторического наследия и с каждым зданием начать разбираться индивидуально

Любое здание, будь то храм, театр, вокзал или другие исторические памятники, построенные несколько сотен лет назад, необходимо беречь и при необходимости восстанавливать. На сегодняшний день в Петербурге множество объектов культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии. Значительная часть памятников принадлежит государству, и чтобы получить возможность работать над реставрацией того или иного объекта, инвесторам необходимо пройти участие в торгах. Однако не во всех конкурсах есть ясность, по какой схеме будет реализован проект. Так, в конце декабря уже истекает анонсированный городом срок принятия решения о реконструкции Конюшенного ведомства. Решения чиновников до сих пор нет, как и нет точных сформулированных предложений, чего именно город ожидает от инвестора. Двум сторонам необходимо договориться друг с другом во избежание повторения ситуации, которая случилась в 2015 году.

Напомним, в 2010 году на инвестиционных условиях Конюшенное ведомство досталось компании "Плаза Лотос Групп". Фирма планировала в течение пяти лет создать в историческом здании апарт-отель, фитнес-клуб, бассейн, спа-комплекс, под двором собирались устроить паркинг. Однако сроки затянулись из-за длительного согласования документации и остановки проекта по просьбе градозащитников. В связи с несоответствием требований правительство Петербурга отменило проект реконструкции и вернуло здание городу.

Вот отвоевали Конюшенное ведомство. Возможно, проект был не очень хорош, не берусь судить. Но инвестор ушёл – и что? С фасада под баннером уже осыпается штукатурка. И где теперь пикеты? Где требования спасти здание? Где обращения к банкам, чтобы профинансировали? Где, наконец, краудфандинг? – размышляет представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Петербурге Филипп Грибанов.

На сегодняшний день свой интерес к объекту выразили четыре инвестора, которые предложили проекты реновации Конюшенного ведомства, однако ни один полностью не удовлетворяет запросы чиновников. Компания "Старт Девелопмент" совместно с Пушкинским музеем предлагает разместить в главном здании постоянную экспозицию музея современного искусства, взяв на себя 80% расходов. Для удобства фирма планирует построить подземный паркинг, но это несёт опасность для фундамента здания. "Тандем Истейт" хочет открыть культурный центр, восстановить утерянные флигели и построить стеклянные павильоны во дворе. Однако и это выходит за рамки разрешенных видоизменений, так как на территории памятника не должно быть никакого нового строительства. ООО "Группа Ярд" планирует создать музейное пространство с лекторием и амфитеатром, что также может вызвать частичное разрушение объекта. Проект "Дикий лес" от "Центра выставочных и музейных проектов" содержит в своем плане не только новое строительство, но и крупную посадку деревьев и кустарников, что нарушает сохранность культурного наследия и облика ведомства.

Все проекты на данном этапе находятся на стадии доработки. На будущего исполнителя в здании Конюшенного ведомства ляжет огромная ответственность, так как комплекс зданий пребывает в плачевном состоянии. Тем временем, власти не спешат публиковать документацию к конкурсу и формулировать собственную концепцию по реконструкции памятника. При большей ясности, вероятно, желающих вложиться в такой значимый объект было бы больше, но бизнес хочет понимать, на каких условиях город готов сотрудничать. Но уже ясно, что каждый месяц промедления может стать для Конюшенного ведомства критичным.

Фото: kudago.com