Музей артиллерии в Петербурге готовится возобновить работу по новым правилам

Ряд городских музеев открылись 6 июля и готовы запускать посетителей в СИЗ и без температуры.

В понедельник, 6 июля, в Петербурге открылись более 20 музеев, посвященных военной тематике. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, все учреждения будут работать с определенными требованиями: допуск групп посетителей осуществят по предварительной записи, в помещении обязательны маски и перчатки, а также измерение температуры на входе.

В городе готовы принимать посетителей филиал Центрального военно-морского музея на крейсере "Аврора", филиал парка "Патриот", музей войск округа в Доме офицеров ЗВО, музей батискафов "Эра гидрокосмоса", музеи в воинских частях и военных вузах. Вскоре с теми же требованиями заработают Военно-исторический музей артиллерии, войск связи и инженерных войск, а также Военно-медицинский музей Минобороны РФ.

Ранее мы писали, что в Петербурге возобновились экскурсии по некрополям.

Фото: Друзья музея Артиллерии / "ВКонтакте"