В Петербурге возобновились экскурсии по некрополям

С 6 июля можно посетить "Литераторские мостки", некрополи XVIII века и мастеров искусств.

В Петербурге снова доступны экскурсии по городским некрополям. С 6 июля петербуржцы могут посетить некрополь "Литераторские мостки", некрополь XVIII века и некрополь мастеров искусств, сообщается в официальных группах кладбищ "ВКонтакте".

"Литераторские мостки" на Расстанной улице, 30, ждут посетителей во все дни, кроме четверга, с 11.00 до 19.00, вход для простой прогулки на кладбище свободный. В двух других некрополях у площади Александра Невского горожан будут ждать с 9:30 до 18:00 ежедневно. Экскурсию по всем кладбищам можно организовать для группы не более пяти человек. Отмечается, что посещать некрополи можно только в маске, а на территории необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми.

Тем временем, первым посетителям Екатерининского парка вручили цветы.

Фото: Некрополь "Литераторские мостки" / "ВКонтакте"