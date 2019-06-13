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Музей Победы подготовил онлайн-программу ко Дню РФ

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Видеозапись экскурсии будет опубликована на сайте и в социальных сетях учреждения в 13:00.

Музей Победы на Поклонной горе разработал онлайн-программу по случаю празднования Дня России в пятницу, 12 июня. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Посетить музей сейчас нельзя из-за пандемии коронавируса, но 12 июня будет онлайн-концерт и видеотур. Виртуальная экскурсия будет посвящена подвигам героев Великой Отечественной войны.

Видеозапись экскурсии будет опубликована на сайте и в социальных сетях учреждения в 13:00. В ролике также  покажут фрагменты экспозиций "Подвиг народа" и "Подвиг армии".

В пятницу, 12 июня, на котором научат создавать сувениры в цветах российского флага. Урок начнется в 14:00. Уже в 15:00 будет опубликован концерт на котором научат создавать сувениры в цветах российского флага.

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне.

Видео: YouTube/ Музей Победы

 

Теги: день россии, музей победы
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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